Casa antiquada se transforma totalmente!

A nova sala de jantar divide o espaço com a sala de estar e a cozinha, devido à amplitude do espaço. As vigas em madeira no teto também reforçam esta sensação de continuidade. A iluminação embutida aumenta visualmente o espaço tornando-o indiscutivelmente mais moderno e cheio de vida.

Ao fundo, a escada que leva ao segundo andar é uma estrutura transparente sem corrimão e proteções, evitando o aglomerado visual e excesso de elementos. As cores claras das paredes e do revestimento do piso criam uma base para decoração e mobília.