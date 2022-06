7 dicas fáceis para trazer boas energias à sua casa

2017 ainda está no começo e isto traz algumas resoluções e pedidos que as boas vibrações inundem seu lar para, ao menos, ter um ano mais leve.

Entre tantos costumes realizados no final do ano, como pular 7 ondas, comer lentilhas, guardar sementes de uvas e muitas outras coisas, não custa nada levar em consideração também algumas dicas que, dizem, funcionam muito bem para que as energias positivas não deixem de estar presentes.

Sabemos que há centenas de costumes regionais e culturais seguidos por muitas pessoas, além, claro, das técnicas milenares, como o Feng Shui e a harmonização com outras formas de decoração zen.

Por isso mesmo, queremos acrescentar apenas alguns tópicos nesta lista que começa já com um número cabalístico, o 7, para que não só as dicas, mas, também as imagens e textos possam inspirar bons sentimentos em você e à sua casa.

Confira!