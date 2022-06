Uma casa mediterrânea em água e luz!

Uma fachada de dois andares em estilo clássico é interrompida por uma parede de pedra, para criar um terraço anexo à entrada e emoldurar uma pequena fonte que dá as boas vindas ao espaço.

Destaca o uso de telhas esbanjando o charme singular do design clássico, que sem dúvida conversa com a contemporaneidade na presença de janelas e um acentuando lobby que permite com que a natureza flua sobre a cobertura.

Gostou desta fachada? Conheça aqui uma outra casa brasileira com uma super surpresa para você.