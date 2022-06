Apartamento em Belo Horizonte arrasa na decoração!

Começamos o passeio conhecendo logo de cara um dos ambientes mais bonitos e queridos do projeto. O quarto do casal trouxe acabamentos claros em tons de off white suaves. Com a adição de tapetes, poltrona, almofadas e uma roupa de cama bem macia, o ambiente ganhou calidez e muito conforto. Para completar o espaço, um arranjo de flores, quadros e belas luminárias foram adicionadas cuidadosamente, dentro da proposta leve e delicada.

