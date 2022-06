Apê charmoso e iluminado dá 7 dicas básicas para sua casa

Muitas vezes negligenciadas, as paredes e tetos deixam de receber a atenção que merecem. Sua importância, mesmo em ambientes mais neutros, é essencial. Neste quarto das crianças, onde se pretendia uma atmosfera mais divertida, as arquitetas apostaram com tudo em estampas xadrez e um forro de gesso rebaixado com uma iluminação criativa. Gostou do resultado?