6 projetos perfeitos par você ter o quarto dos seus sonhos

Neste quarto de casal, a decoração com o rack em laca nas cores amarela e preta deram criatividade e forte personalidade ao espaço. A divisão com o home office é marcada com listras em preto e branco e tem ainda a ótima iluminação natural que atravessa a janela do quarto.

No lado oposto, a cama tem a companhia do criado-mudo com design e cores iguais ao rack e, ao fundo, o armário com amplo espelho traz a sensação de maior profundidade no quarto.