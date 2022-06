Vestiários para visitantes

Em países de língua inglesa, a palavra cloakroom é utilizada para designar pequenos cômodos ou espaços em que os visitantes, ao chegar na casa de alguém, se despem das camadas desnecessárias de roupas, chapéus e sapatos, principalmente durante os períodos mais frios do ano, em que as temperaturas internas e externas destoam muito. No Brasil, esse costume e a construção de um espaço específico para esse fim não é tão comum, tanto que fica até difícil de traduzir literalmente a palavra. Em ambientes comerciais, como casas noturnas e bares, chamamos esses cômodos de chapelaria, mas quando se trata de espaços privados, não utilizamos a expressão.

Devido à nossa cultura e ao nosso clima, normalmente possuímos na entrada de nossa casa um cabideiro ou bengaleiro, instalados no hall de entrada ou no primeiro corredor da casa. Na falta de uma expressão certeira que designe o termo cloakroom, vamos utilizar a expressão vestiário de visita, o que talvez ilustra bem a temática que estamos abordando aqui. Sendo assim, vamos conferir alguns exemplos do Brasil e do mundo, sobre a maneira como as pessoas recebem os casacos e sapatos das visitas dentro de suas casas.