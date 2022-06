32 banheiros pequenos e modernos para te inspirar já

Se a ideia é se inspirar em banheiros pequenos e modernos, nada mal ter como inspiração esse lavabo lindíssimo, onde os revestimentos contrastam suavemente em tons leves e elegantes.

O gabinete alongado em mármore com a bica dourada é puro luxo em um espaço totalmente inspirador. A iluminação com LED atrás do espelho complementa o projeto com um efeito ainda mais interessante.

