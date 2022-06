Esta varanda integrada ao living fará você sonhar de olhos abertos

Começamos nossa visita com um olhar que contempla toda a profundidade do espaço. A escolha de tons que se somam entre marrom, cobre, palha e detalhes em azul, trazem vibração incrível à composição do cenário.

O pé-direito amplo com madeiras desenhadas paralelamente e recobertas com cobertura leve, aproveita muito bem o contraste agradável das cores que ficam ainda mais belas com a iluminação cuidadosamente distribuída.

A iluminação natural ao fundo, bem como as presenças das plantas, contribui perfeitamente para a sensação de aconchego e harmonia que o espaço proporciona.