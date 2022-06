Homify 360°: casa de concreto nos Jardins, em São Paulo

A vida em apartamento já não atendia aos anseios dos proprietários desta casa, que apesar do adensamento da capital paulista, lograram encontrar no mesmo bairro, nos Jardins, um terreno disponível para construir, preservando os vínculos afetivos com o lugar e mantendo o contato com a comunidade, conforme desejavam. No terreno havia uma cozinha industrial, uma construção sem nenhum valor arquitetônico e nenhuma preocupação com insolação e ventilação, que ocupava 100% do lote. Portanto, decidiu-se por sua completa remoção para dar lugar a uma nova residência que deveria ser um lugar de respiro na paisagem urbana e com luz e ventilação natural abundante.

A seguir homify apresenta mais imagens e detalhes deste projeto repleto de referências modernistas, como a predominância do concreto aparente, e muitas áreas verdes e jardins contemplativos.