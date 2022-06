Um incrível projeto 3d para um jovem casal!

É incrível, que entra ano e passa ano, e somos sempre surpreendidos com ideias tecnológicas para facilitar o nosso dia a dia, ou melhor, nossa vida. A arquitetura sempre aparece com novos conceitos que revolucionam o modo de como vemos e criamos uma identidade para nosso lar.

Não importa se você planeja uma casa nova, ou está planejando um casamento etc, o escritório 2:1 Arquitetura & Interiores, localizado em João Pessoa – tem as ferramentas certas para você. Foi criado um projeto arquitetônico para um jovem casal que quer o seu cantinho, mas antes querem ter a plena certeza de como será o seu interior, então, foi idealizado um projeto de ambientação de um estúdio com salas integradas, um quarto, banheiro, cozinha, área de serviço e varanda.

A proposta era criar um ambiente jovem, contemporâneo, com elementos do estilo industrial, com mobiliário de linhas retas com uma paleta de cores neutras. Foi utilizado mobiliário planejado na cozinha e no quarto do casal, enquanto nos demais ambientes, mobiliário pronto. O apartamento para ser exato fica em Curitiba, em uma área de 48 metros quadrados.

Agora, vamos conferir o projeto 3d!