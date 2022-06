Casa com obras de arte em Nova Lima

Localizado em Nova Lima, Minas Gerais, em um terreno de formato e topografia irregulares, o projeto, assinado por Humberto Hermeto, tomou partido das características do terreno para criar uma casa com dois níveis diferentes, cada qual com usos distintos, que exploram as vistas deslumbrantes da paisagem montanhosa do entorno.

A seguir você confere mais imagens e detalhes deste projeto que, além de cinco suítes e amplos espaços de convivência, possui ainda uma galeria de arte, que abriga o acervo do proprietário, e uma idílica área de lazer, com jardim e piscina, onde os moradores desfrutam das vistas privilegiadas da paisagem natural.