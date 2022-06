Cabeceiras que fazem toda a diferença

As cabeceiras de cama tem como função servir de apoio para a cabeça de quem se deita para dormir. Entretanto, dependendo do tipo, podem também dar um toque pessoal à decoração do seu quarto. Elas enriquecem o modelo da cama, valorizam o enxoval e complementam o visual do seu quarto quando em harmonia com os outros elementos de décor que compõe o ambiente.

Além de nunca sair de moda, esse item pode ser feito de diversos materiais como madeira, couro, alumínio, ferro, tecido entre outros. Há exemplares presos na cama ou na parede. Algumas que são feitas sob medida. E, inclusive, camas que dispensam esse apetrecho. Acima de tudo, tente adaptar e incluir o design desse suporte no estilo do seu dormitório.

Inspire-se com as dicas que a homify traz nesse livro de ideais e incremente o look do seu quarto.