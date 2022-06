7 cozinhas pequenas e encantadoras

O branco é outra alternativa interessante para espaços pequenos. Para ser um espaço funcional, preencheu-se toda a cozinha com armários brancos.

O minimalismo toma conta do design da cozinha, com pouquíssimos enfeites. Outros truques foram utilizados para economizar espaço, como os fornos colocados um sobre o outro em nichos no meio dos armários. Além disso com duas cadeiras altas e iluminação especial o balcão se torna uma mesa para refeições.