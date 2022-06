Antes & Depois: A reforma de uma vila na Toscana

Suvereto é uma pitoresca cidade localizada na província de Livorno na região da Toscana. O local é repleto de casas com uma arquitetura antiga, as ruas são convidativas e o horizonte possui uma beleza admirável.

O projeto escolhido de hoje é uma vila de dois andares com mais de 450 metros de área construída. Depois de três décadas e três diferentes gerações esta propriedade pedia uma reforma que pudesse tornar os espaços mais adequados para a vida contemporânea. Foi aí que os proprietários pediram a intervenção dos profissionais da MC2 Arquitetura.

A competente equipe se esforçou ao máximo para tornar essa antiga vila em um ambiente moderno e funcional, expandindo os ambientes e harmonizando a arquitetura com a natureza circundante. O resultado conseguiu refletir a história de seus habitantes, de avós para netos, apostando no futuro, mas sem perder as características do passado. Esta é a história da restauração de uma vila rural na Toscana italiana. Veja!