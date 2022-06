6 maneiras para deixar o seu banheiro impecável

Intimidade é conforto. E conforto é algo que deve ser cuidadosamente planejado. Não há um ambiente melhor na casa para que a intimidade seja mais cuidada do que o banheiro. É preciso ter um ambiente confortável para que o dia comece e termine perfeitamente. Um dia perfeito começa, passa e termina pelo banheiro. Atualmente existem inúmeras formas de decorar e organizar este ambiente para que tudo seja mais perfeito. Ter o cuidado na escolha dos revestimentos, peças, cores e luz, é algo que nunca trará arrependimentos. Tudo isso, claro, utilizando o seu bom gosto e excelentes referências profissionais para incrementar o resultado.

Pensando em deixar o lugar mais íntimo da casa ainda mais confortável, nós da homify, trouxemos dicas especiais para que o seu banheiro seja impecável no momento da decoração. Afinal, todo o cuidado é pouco em um local que deve ser delicado e exiba bom gosto na escolha dos itens que o compõem. Este reforço quanto a atenção, dá-se pelo motivo de que, muitas vezes este local da casa acaba sendo o último quanto ao planejamento do lar. Às vezes a não atenção no planejamento é resultado do próprio tamanho do ambiente não oferecer grandes espaços, o que é bem comum atualmente, com a diminuição de espaços nos médios e grandes centros urbanos.

Com todos os cuidados aqui apresentados no planejamento do projeto, queremos que, ao final deste artigo você encontre ideias geniais que possam ser utilizadas no seu próprio espaço. Temos certeza que, com a reunião dos melhores profissionais do mundo, excelente referências não faltarão na decoração deste importante ambiente do lar. Aproveite!