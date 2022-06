13 formas de vestir as paredes e deixá-las únicas

Tem se tornado cada vez mais frequente imprimir texturas às paredes por meio do trabalho em gesso. O revestimento branco com formas geométricas verticais e linhas retas que decora esta sala de jantar em uma cobertura de Moema, na capital paulistana, confere grande modernidade ao ambiente. O gesso trabalhado da parede valoriza as linhas simples e puras do jogo de jantar, assim como as formas sinuosas da escada em caracol. O projeto é de Concept Engenharia e Design.