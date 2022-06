Apartamento moderno e luxuoso no Paraná

O lavabo não é muito grande, mas com as soluções certas garante o espaço suficiente e com muito conforto. A cuba quadrada de sobrepor é moderna e o desenho da bancada faz parecer com que a mesma está encaixada. O efeito é interessante e divertido.

A parede do espelho tem uma textura diferente que traz dinamismo ao espaço e é realçada com a iluminação por detrás do espelho, que com formato longitudinal parece alongar o banheiro.