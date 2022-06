A casa dos sonhos existe e esta é a prova

A iluminação é também um ponto forte neste projeto. Não estamos nos referindo apenas à luz natural que entra através das grandes janelas, especialmente na parte de trás da casa. O sistema de iluminação artificial também destaca cada elemento; janelas, colunas, varandas, escadas, paredes… Tudo foi cuidadosamente pensado!

Esta imagem, além de dar-nos um exemplo brilhante, dá uma idéia de como os espaços foram distribuídos: no andar de cima ficam as privadas com um grande terraço e varandas, enquanto no térreo estão as áreas sociais e uma galeria que leva ao jardim. Você já viu o gramado? Uma delícia! Mas isso não é tudo: a casa abre-se completamente para a rua, totalmente sem muros.