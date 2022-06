17 pergolados que vão te fazer querer instalar um em casa!

No livro de ideias hoje vamos mostrar 17 pergolados que vão fazer você desejar ter um em casa – para ontem!

E por falar neste acessório maravilhoso para os nossos espaços, aproveitamos mais uma oportunidade de compartilhar com você outras idéias e te convencer de vez que construir uma pérgola no jardim vale muito a pena. Principalmente sob altas temperaturas e diversos programas ao ar livre, esta é uma excelente escolha. Nada mais aconchegante do que um espaço ao ar livre dentro de casa, onde podemos desfrutar de todos os benefícios sem precisar de nenhuma exposição aos perigos e desconfortos encontrados na rua. Se você não tem uma estrutura ainda, aconselhamos fortemente que você contrate um paisagista ou arquiteto, nós te damos uma mãozinha.