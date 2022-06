Luxuosa residência em Curitiba tem decoração de babar!

A grande sala de estar tem muitas características e itens decorativos. Começamos pelo teto que, com um recuo no gesso abriga diferentes tipos de iluminação.

Para as cores, predominam-se os tons amadeirados, trazendo luxo para o grande ambiente. Um painel e os móveis de madeira para o home theater, uma mesa lateral também de madeira, mesa de centro e banco do mesmo material e um tapete marrom. O sofá, outro item grande da sala, é branco, por isso, mesmo com tantos itens, a sala acaba por ser predominantemente neutra. Percebe-se também a geometria presente no espaço como um todo, trazendo um efeito mais moderno.