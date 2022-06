Dicas de decoração para o quarto de meninos!

Em nosso primeiro quarto decorado, vamos lembrar do momento da chegada do pequeno no lar. É um momento maravilhoso. Muitas expectativas foram criadas em torno dos 9 meses especiais que fizeram parte da família em uma espera mais do que especial. A decoração do quarto infantil foi cuidadosamente planejada. Cada detalhe mereceu uma atenção especial e as cores fazem toda a diferença na rotina do ambiente. Neste projeto, a utilização de cores vibrantes e alegres fazem toda a diferença. A utilização do azul suave com o laranja vibrante, dão ao quarto uma dinâmica animada que poderão acompanhar a criança nos primeiros anos de vida. Alternando poucos móveis ao longo do tempo, como substituir o berço pela cama, será o suficiente para acompanhar o crescimento do bebê.