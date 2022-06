Casa no lago: viver em paz com a natureza

A família jovem aprecia fugir para o campo nos fins de semana em busca dos prazeres da atmosfera bucólica e dos encantos da região montanhosa. A paisagem natural circundante da residência é um espetáculo particular. As aberturas da residência foram pensadas para explorar as vistas deslumbrantes para o lago e para as montanhas circundantes da região. No inverno, o lago fica congelado, proporcionando ainda mais prazeres aos moradores da região, como a patinação no gelo. No verão, a diversão é a pesca ou os passeios de barcos.