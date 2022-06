10 ambientes belíssimos com inspirações no Feng Shui

Você conhece o Feng Shui? Se não conhece, provavelmente já ouviu falar. Trata-se de uma tradicional técnica chinesa que auxilia na organização decorativa do lar.

Alguns arquitetos e decoradores utilizam desta técnica para chegar a resultados que harmonizam e dão leveza aos ambientes, resultando em lares ainda mais agradáveis de se viver.

Uma das grandes vantagens do Feng Shui é que não são necessários grandes investimentos em peças decorativas para que a arte seja contemplada no lar. Com o reposicionamento de alguns objetos, bom uso da iluminação e cores, é possível chegar a ambientes com equilíbrio perfeito.

Como bom exemplo do quão prazeroso é ver esta técnica aplicada ao lar, trouxemos 10 exemplos de ambientes incríveis com inspirações harmonizadas nas dicas Feng Shui. Em cada um deles você, certamente, sentirá a leveza harmonizada com elegância e leveza.

Confira e inspire-se!