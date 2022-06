Piscinas: 8 modelos pequenos e fáceis de instalar!

Piscinas infláveis são quentes, são fáceis de instalar e têm um preço muito acessível, com uma bomba instalada para manter a água sempre impecável. Elas podem ser colocadas diretamente na grama ou no chão do quintal.

Outra alternativa é a utilização de um pavimento existente para embutí-la no piso – solução que é também muito agradável esteticamente. Caso a intenção seja usá-la no inverno, aconselhamos que seja construído um deck de madeira para protegê-la. Tanto no verão quanto no inverno é importante ter uma capa protetora para mantê-la em boas condições.