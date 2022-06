homify 360°: Casa Ventura no Rio Grande do Sul

A casa tem 5 dormitórios e foi construída em um condomínio fechado no litoral norte do Rio Grande do Sul. A sala de estar foi desenhada para ser o centro da residência – sendo o ambiente que conecta os demais cômodos da casa, facilitando a comunicação e o convívio familiar.

Também no piso térreo, há uma varanda frontal que foi projetada com o intuito de incentivar a interação com os vizinhos. Esta varanda também foi integrada com a cozinha, a churrasqueira e também com as salas de estar e jantar.