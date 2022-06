7 aspectos em que manter sua casa bem organizada melhora a sua vida

Por fim, vale sempre lembrar: o que está visível, é melhor utilizado. Isto vale, principalmente, para roupas, calçados e acessórios. Mantenha a boa organização do closet ou armários para que você possa desfrutar ao máximo de suas compras.

Lembre-se de que cada peça foi adquirida ou presenteada em uma ocasião especia. Logo, nada mais justo do que utilizá-la para ser feliz. As boas histórias com as roupas que você já tem evitarão novas compras desnecessárias!