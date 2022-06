Berçários charmosos e funcionais

Priorizar objetos indispensáveis na hora de montar o quartinho do seu bebê pode ser um pouco complicado. Afinal, entre tantos mimos e atrativos fofos, acabamos por dar preferência ao belo antes de nos lembrar do essencial. Entretanto, um ambiente protegido e útil acaba por ser mais importante para o bem-estar da mamãe e do bebê.

Seja para quartos grandes ou pequenos, antes de escolher a mobília, tenha certeza que o espaço está bem isolado para barulhos e que a circulação de ar não seja excessiva. Prefira instalar esse cantinho num quarto que tenha janelas com boa ventilação – o bebê precisa ter contato com o claro e o escuro para diferenciar o dia e a noite.

O planejamento de um espaço seguro com itens que facilitam o seu dia-a-dia garante que você não esqueça de nada essencial. Fazer uma lista com todos os artigos antes de sair às compras, com certeza irá facilitar o seu trabalho. Atualmente existem inúmeros produtos e acessórios excelentes desenvolvidos especialmente para crianças. O que torna a decisão sobre o que optar para a composição do dormitório ainda mais árdua. Por isso, a homify traz esse livro de ideias para ajudar na hora de selecionar o mobiliário adequado aliado à uma decoração meiga para o berçário do seu nenê.