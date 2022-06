6 Razões para decorar a casa com molduras

Nós sabemos que espalhar fotografias de momentos entre amigos e familiares nas paredes ou nas estantes é um jeito super tradicional de decorar a casa, portanto hoje, você vai conhecer uma nova maneira de deixar os ambientes da sua casa mais especiais e únicos.

A nova tendência é pendurar quadros de arte, placas, molduras de quadros vazios, fotos de família ou imagens desenhos gráficos dentro de casa. Essa nova maneira de decorar favorece a utilização do velho e do novo – de peças de design e das compradas em mercados de pulgas. Posters com frases divertidas ou do seu artista preferido também podem ser acrescentados como parte da decoração. Esses elementos podem ser uma ótima combinação que favorecem a criatividade e originalidade dos espaços.

Que tal além de ter esses elementos dentro de casa, você também adotar placas decorativas que completam o visual de maneira mais interessante?! Sejam molduras vazias, placas de carros, telas de arte, fotografias ou posters de filmes ou bandas prediletas – o importante é você aprender que há várias maneiras ousadas e inovadoras que podem complementar a decoração da sua casa de um jeito muito mais original. Portanto, veja a nossa lista e comece já a redecorar os espaços em brancos da sua casa!