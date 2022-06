Um lar digno de Hollywood!

Todo mundo tem sua prória definição de paraíso. O que nem todo mundo sabe que é o nosso lar pode ser o nosso pequeno paraíso particular, um lugar para atender as nossas necessidades práticas, mas também para garantir o nosso bem estar e nossa qualidade de vida. Geralmente, pintamos o nosso paraíso com as coisas que mais gostamos e nos transmitem paz e tranquilidade, como a praia e a natureza. Nosso lar pode e deveria nos oferecer aquilo que mais apreciamos, como um bom café da manhã no jardim, cercado de flores e de uma atmosfera bucólica.

Este projeto que apresentamos hoje é o lar ideal para uma vida sem estresse, ou um pequeno pedaço do paraíso. A residência de estilo campestre, situada em Monkleigh, na região de North Devon, na Inglaterra, se destaca na paisagem natural pela sua imponência e exuberância de suas paredes de pedras e detalhes charmosos, como as colunas clássicas do pórtico da entrada principal. Além de toda comodidade e requinte, esta casa de férias oferece ainda diversas atrações de lazer.

Interessado em desvendar todos os encantos desta residência deslumbrante? Acompanhe-nos neste passeio pela casa de ambientes aconchegantes e cheias de atrações, que faria qualquer morador se sentir verdadeiramente no paraíso. Para passar suas férias aqui, fale com a Perfect Stays.