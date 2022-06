Seleção de lavabos incríveis

Nesse lavabo, o toque moderno ficou por conta dos espelhos instalados no espaço. O espelho da pia, que possui uma bela e exótica moldura, é o destaque do cômodo. As portas de correr do balcão também foram cobertas de espelho, um recurso que ajuda a aumentar as proporções do cômodo e colabora na luminosidade. do ambiente. Criação das arquitetas do escritório Pereira Reade Interiores, de São Paulo.