Antes & Depois: Renovando uma casa de 1920

O processo do Antes & Depois de grandes e pequenos projetos arquitetônicos são sempre emocionantes, especialmente se eles mostram uma transformação que pode ser feita também em sua própria casa! Nós vamos mostrar hoje a renovação de uma casa de família alemã em 1924. Embora à primeira vista, em condições relativamente boas, a casa sofreu muitas alterações sem deixar que o charme do antigo edifício se perdesse. As principais intervenções foram feitas para melhorar as condições da estrutura exterior sem alterar o design original.

Os proprietários queriam um melhor isolamento e expansão do sótão. Além do desejo de um interior completamente renovado e moderno. Os profissionais responsáveis pelo projeto é o escritório de arquitetura 28GRAD, que se comprometeu a restaurar todos os ambientes desta casa histórica dando prioridade ao design e às preferências dos proprietários. Veja abaixo a transformação passo a passo Como os nossos especialistas de 28 graus arquitetura GmbH implementar esses desejos e todas as imagens de antes e depois que você vê na foto seguinte série. Divirta-Se!