Escolha a mesa certa para sua casa de campo

As mesas quadradas são perfeitas para quem gosta de um design equilibrado, em harmonia com o ambiente e com o mobiliário de uma sala. Seguindo a linha da casa de campo, encontramos aqui uma mesa quadrada de dimensões amplas, dominando o ambiente de forma inequívoca. Ainda que o ambiente tenha um viés industrial, não é difícil imaginarmos esta peça em uma casa de campo no interior do estado. Repare como toda a decoração segue a mesma toada rústica da mesa, desde os bancos e as cadeiras que rodeiam a peça, assim como a cristaleira em madeira envelhecida. Os tons leves da parede e do piso ajudam a criar um contraste interessante neste ambiente, que é privilegiado ainda por conta da vegetação que desce do piso para o teto, completando a atmosfera de descontração.