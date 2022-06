6 passos para ter a sacada dos sonhos!

Para quem mora em um apartamento em meio ao caos urbano das cidades, um espaço sempre valorizado é a sacada ou a varanda. Espaços que podem saltar da estrutura de edifícios ou estar a eles integradas, as sacadas e as varandas variam de espaço de acordo com o tamanho do apartamento. Por isso mesmo, são peças que merecem toda a atenção na hora da decoração. Tudo depende, na verdade, do que se deseja fazer neste espaço. Como são peças quase acessórias ao ambiente do apartamento, elas têm se tornado elementos coringas dentro do décor de uma residência, já que é possível transformá-las em um espaço gourmet, em um spa ou até mesmo um jardim. A imaginação é o limite na hora de dar nova vida e nova funcionalidade a uma sacada ou a uma varanda.

Neste livro de ideias, vamos acompanhar algumas ideias de como ter a sacada ou a varanda dos seus sonhos. Venha conosco!