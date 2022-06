Como decorar sua casa de praia

Rústicas e ao mesmo tempo elegantes, as casas de praia são opções para quem deseja ter seu espaço longe dos grandes centros urbanos, mas sem esquecer do conforto e da sofisticação – seja para um fim de semana com a família ou com os amigos ou para uma temporada de férias. Mas esqueça aquela noção de uma casinha simples localizada nos fundos do terreno: as casas de praia hoje podem ser tão completas, espaçosas e charmosas quanto uma residência na cidade. Ainda assim, há certos aspectos que devem ser considerados na hora de escolher os móveis ou o estilo da decoração de uma casa de praia. Trata-se de um espaço naturalmente mais despojado, com uma proposta de convivência e uma relação com o meio ambiente mais dinâmica do que na casa da cidade. Assim, a decoração deve ser pensada para esta realidade, com móveis mais resistentes ao tempo e à maresia, tecidos possam ser trocados com facilidade e pisos mais fáceis de serem limpados.

Vamos dar uma olhada em algumas ideias sobre como é possível decorar sua casa de praia com criatividade e beleza. Fica aqui uma bela dica para o seu próximo verão!