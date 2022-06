7 passos para deixar a casa mais alegre!

Então você está pensando em deixar o seu ambiente mais alegre? A primeira pergunta que sempre vem à cabeça é: por onde começar? Especialistas afirmam que as cores básicas como azul, amarelo e vermelho são essenciais para criar um ambiente mais alegre e mais arejado. Sempre que contrastam com elementos neutros como o branco, o cinza, o bege ou o preto, estas cores trazem um respiro ao ambiente, tornando-o mais leve. Vejam, por exemplo, esta cobertura no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro, que já é privilegiada tanto pela localização como pela bela paisagem vista pela imensa varanda que se abre para a floresta atlântica. Se há algo que salta imediatamente aos olhos é o despojamento presente no projeto, assim como os elementos absolutamente pessoais envolvidos no décor. São quadros na parede, livros, revistas, almofadas com estampas coloridas, tudo impregnado de cultura, história pessoal e aprendizado. Os tons neutros fazem com que estes elementos vivazes ganhem ainda mais destaque, tornando o ambiente mais alegre e irresistível.