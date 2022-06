Camas com dossel para se apaixonar!

A cama com dossel é um item da decoração que exala muito luxo e requinte para o cômodo. Mas além disso é um acessório útil que traz conforto na hora de dormir. A cama com dossel era muito utilizada por reis e rainhas, que além de embelezar os cômodo reais, também servia como proteção contra mosquitos e até contra o frio. Com o tempo, ela foi mudando, ganhando versões modernas e interessantes e hoje, além de embelezar, ela se tornou um item bastante funcional e uma peça interessante, que garante uma linda decoração no quarto.

A cama com dossel geralmente é caracterizada com quatro pilares nas suas extremidades, para que nele, seja aplicado o tecido. Ou também podem ser embutida no teto, na parede ou anexada na própria cama. A armação geralmente é feita em metal ou madeira, mas outros materiais também são utilizados. Um dos tecidos mais utilizados para aplicar no dossel é o voil, que é um tecido leve e transparente, mas também é possível utilizar outros tipos de tecidos, com texturas ou temas diferentes, criando sobreposições com estampas e cores inovadoras. A intenção é que o efeito decorativo seja positivo e favorável ao estilo escolhido, mas é importante que esse tecido seja leve e tenha caimento, para criar um belo visual, aliado ao conforto.

Seja no teto, em conjunto com a cama ou fixada na parede, a cama com dossel é algo que confere ao quarto um charme único na hora de decorar este ambiente tão importante da casa.

Há quem pense que a cama com dossel é um item feminino demais, ou muito clássico. A cama com dossel é facilmente adaptável a qualquer estilo.

Se surpreenda com esta seleção de camas com dossel e inspire-se para a decoração do quarto!