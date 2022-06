Como decorar a casa sem gastar muito

Não poderíamos falar em economia sem citar o uso de móveis antigos ou usados. A reciclagem de antigas peças de mobiliário ou o reaproveitamento de móveis em diferentes funções são duas das melhores opções para quem deseja ter uma decoração de personalidade sem gastar muito. Neste apartamento em Brasília, no Distrito Federal, o design investe todo o tempo em elementos vintage ou de ares retrô, deixando o ambiente com uma inequívoca sensação de nostalgia. Além da óbvia cômoda com pátina colorida, o toque vintage pode ser visto no aparelho de telefone dos anos 80 e nos vasos de formatos diferentes. Já o toque inusitado pode ser encontrado nas duas cadeiras ao lado do rack. Reparem: as duas estão com as pernas cruzadas! Um toque fino de humor que valoriza ainda mais este belo projeto, que se estabelece como um ambiente sofisticado, mas no qual foi investido muito mais a imaginação e a criatividade do que um grande orçamento.