Como decorar a sala no estilo vintage

Trabalhar com o vintage é também trabalhar com as cores, em especial quando o período retratado é o dos anos 60 e 70, das calças boca-de-sino, dos aparelhos de televisão quadradões e dos rádios que eram verdadeiras peças do mobiliário. Aqui, nesta casa na praia de Tamandaré, em Pernambuco, temos uma sala que investe em elementos modernos e vintage para criar um espaço colorido e criativo, mas repleto de charme. Há diversos detalhes que chamam a atenção, como o móvel que abriga o rádio dos anos 60, a mesa cujo tampo imita um dos lados de um LP e a poltrona de couro amarelo, uma peça retrô das mais simpáticas, cujo tom de cor combina de formar harmoniosa com os elementos em verde que se destacam no décor da residência.