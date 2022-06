6 dicas para escolher box para banheiro

Alguns cuidados fazem toda a diferença. Saber, por exemplo, quais são os itens que fazem diferença para o seu dia a dia no lar, é uma delas. Estas pequenas escolhas, que, muitas vezes acabam sendo até mesmo esquecidas conforme a rotina que atravessamos, são fundamentais e sem elas, certamente você teria uma rotina mais difícil dentro do seu lar. Cortinas, por exemplo, são perfeitas para filtrar a luz, mas manter a circulação do ar e a temperatura mais fresca. O telefone sem fio facilita a mobilidade, se você ainda opta por telefones fixos. Uma sapateira será perfeita para a organização do seu quarto. Assim como o uso de um box para banheiro, evita uma fadiga maior com a limpeza do banheiro. E é sobre o box do banheiro que iremos falar hoje na homify.

A importância do box no banheiro está diretamente ligada à organização e higiene do ambiente. Sem o box, provavelmente, o seu banheiro ficaria encharcado mais vezes e com isso, o trabalho para manter o local seco e bem higienizado seria redobrado. Além disto, a utilização do boxe auxilia na concentração de temperatura do chuveiro, oferece maior privacidade no banho e, claro, deixa você relaxar mais com o calor do ambiente. Os benefícios de um box no seu banho certamente são muitos e citá-los todos seria impossível.

E, aproveitando o nosso Livro de Ideias para dar dicas que fazem toda a diferença para a escolha do seu box, trouxemos algumas possibilidades e atenções que farão você acertar em cheio no momento da escolha. Altura, cores, materiais e outras possibilidades enriquecem as escolhas para deixar o seu banheiro ainda mais incrementado. E tudo isso, claro, sendo parte das decorações dos melhores profissionais do mundo, encontrados aqui na homify.

Por isso, aproveite cada ideia apresentada, anote as nossas dicas e comece hoje mesmo a ver o seu boxe de um jeito diferente. O resultado será incrível!