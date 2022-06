Uma bela casa de família!

Antes de conhecermos o interior da casa, vamos espiar o jardim na parte de trás da casa, onde se destaca o deck com uma pérgola em madeira que, além de formarem uma agradável zona de convívio no exterior, são também interessantes do ponto de vista arquitetônico.

Esta zona de lazer no exterior é ideal para a família desfrutar dos dias de verão, para ler um livro ou para fazer refeições ao ar livre. A parte de trás da casa é mais elegante do que a fachada principal. Devemos destacar ainda a claraboia no telhado, uma boa ideia para deixar os espaços superiores bem iluminados.