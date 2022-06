Como ter mais espaço no quarto das crianças!

Totalmente versáteis, as estantes e as prateleiras não podem faltar no quarto das crianças, exibindo brinquedos, bichos de pelúcia, bonecas e bonecos, coleções variadas, jogos, livros, revistas e material de pintura e desenho. Elas podem se apresentar na totalidade de uma parede, como no projeto de brinquedoteca de Orlane Santos Arquitetura. Neste caso, as estantes dispõem de nichos abertos e nichos fechados com portas, contando ainda com gavetas na parte inferior e nicho para a TV ou computador de mesa. Também podem se apresentar como prateleiras e nichos independentes, geralmente suspensos sobre camas e bancadas de estudo. O bom das estantes e prateleiras é que elas não precisam ser todas da mesma cor: sabendo combinar diferentes cores, pode-se obter um cantinho suave, no caso de tons pastéis, ou vibrante, no caso de tons mais quentes, como laranja, vermelho e amarelo. Consulte o seu filho ou a sua filha para saber quais as cores que eles prefeririam ter no quarto.