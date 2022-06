Torne maior a sua casa pequena!

Algumas ideias já foram apresentadas aqui, como as camas com gavetões. Elas servem tanto para as camas de casal, quanto para as camas dos quartos infantis. Nestes ambientes, aliás, o uso de estantes, prateleiras e caixas ajudam a organizar brinquedos, livros e revistas. Já no banheiro, nichos e prateleiras organizam produtos de beleza e higiene. Lembre-se de que o gabinete da pia do banheiro, com portas, gavetas e nichos, fornecem mais espaço para os mesmos itens, assim como para toalhas de rosto e de banho, deixando o ambiente mais limpo e livre. Na cozinha, armários superiores e inferiores, gabinetes para a pia e bancadas de apoio permitem armazenar panelas, utensílios, mantimentos e outros produtos, de modo a destravancar o espaço. No quarto de casal, um armário embutido com porta de correr espelhada é perfeito para manter as roupas e calçados em ordem. E, na sala de jantar, um aparador ou buffet é essencial para guardar louças e talhares e servir de apoio para travessas e copos durante as refeições.