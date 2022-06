Decoração de Walk-in Closet

O closet, estrangeirismo derivado do inglês, significa literalmente quarto de vestir. Surgiu como uma solução para a falta de superfície num guarda-roupas convencional. Ou seja, uma espécie de quarto para guardar todos os itens do seu vestuário como roupas, sapatos, acessórios em geral. Maior que um armário ou móvel embutido, ainda se caracteriza mesmo como um anexo no seu dormitório, desde que seja um lugar exclusivo para o armazenamento dos seus pertences.

O aposento pode ser um recanto reservado para você trocar de vestimenta e se embelezar, seja na hora de começar ou terminar o seu dia, com privacidade, comodidade e aconchego. Acaba por ser um ambiente multifuncional, personalizado para o seu gosto pessoal, além de elegante e bonito. Acima de tudo, a organização facilita a vida de qualquer indivíduo.

Item essencial numa residência grande e com vários quartos, também pode ser planejado para um domicílio menor. Quanto mais prateleiras e divisões, mais simples é de configurar um pequeno closet, seja qual for o tamanho da sua casa ou apartamento. Inclusive, otimizar esse espaço deixa a impressão de uma moradia maior e sistematizada.

Entretanto, o walk-in closet, padrão mais espaçoso que permite circulação no ambiente, é um projeto mais custoso, de médio a alto orçamento. Independente do tipo de concepção que você deseja para o seu lar, siga as dicas que a homify traz nesse livro de ideias para deixar esse cantinho mais prático e sofisticado.