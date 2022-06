Como escolher plantas para jardins internos!

As paredes vivas são a solução mais em alta. Você pode contratar uma empresa para desenhar o seu, ou ainda se aventurar na sua própria criação. Essa também é uma criação da alemã Greenbop. Aqui vão algumas dicas: 1) avalie a quantidade de sol, pois isso vai ajudar a determinar o tipo de plantas adequadas para a parede. 2) Lembre-se, ao escolher as plantas não selecione as que têm um grande sistema de raízes. 3) Se houver uma grande quantidade de sol, escolha as suculentas. No entanto, se sua parede é sombria, as samambaias ou hera seria mais apropriado.

Esta escolha está em alta por transformar um ambiente comum em um espaço que valoriza o verde. Se usarmos da criatividade, o processo de criação destas paredes pode ser barata e inovadora. Materiais recicláveis, como estrados de cama, por exemplo, servem de apoio para plantas trepadeiras e também para o arranjo de vasos. Até mesmo as garrafas plásticas, se cortadas na horizontal, podem servir como floreiras e podem ser facilmente pregadas na parede. A composição com heras é a mais simples, tem um crescimento rápido e precisa de pouco cuidado. O cultivo deste tipo de jardim pode, além de tudo, se transformar num hábito saudável, pois além de transforma o ar com mais oxigênio, é bastante relaxante!