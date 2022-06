Como fazer um jardim estilo mediterrâneo?

A cultura mediterrânea se espalhou pelo mundo contemporâneo através de livros e filmes. Desde as paisagens da Sicília em O poderoso chefão , passando pela mitologia grega e seus oceanos e olivais, até o incessante comércio que ocorre desde tempos imemoriáveis até o dia de hoje. Quem nunca se encantou com as paisagens da Toscana, a costa croata e essa atmosfera de pedra, sol, praia?

Para criar um pouco dessa ambientação em seu jardim é necessário pensar em diversos elementos, dos mais estruturais até os mais singelos. Uma parede de pedra certamente fará qualquer um entrar nessa atmosfera, mas mesmo um balde de metal com um lindo girassol pode ajudar. Algumas características dessa área marcam a arquitetura e decoração, como a grande quantidade de luz, e a escolha de materiais mais puros, e o pouco acabamento. Dessa forma, as cores que mais nos remetem ao universo mediterrâneo são o branco da cal, o marrom terracota e o azul. Assim como a madeira, a pedra e o metal com pouco acabamento.

Parte do mediterrâneo foi dominado por séculos a fio pelos mouros, dessa forma há uma herança cultural presente proveniente da cultura árabe. A disseminação de azulejos por exemplo, a presença de janelas pequenas, e dos muxarabis, que mais tarde foram reinterpretados no cobogó.

O mar mediterrâneo une, a uma só vez, a parte sul da Europa, a África e a Ásia. É um dos mares mais importantes e mais navegados, aportando todo o imaginário da atraente mescla dessas três culturas. A proximidade tanto cultural quanto física, da Grécia e da Turquia por exemplo, nos remete a essa ideia. Dessa forma, uma maneira interessante para criar um jardim mediterrâneo é misturar com elegância elementos europeus, africanos e asiáticos.

A pedra bruta do litoral, a parede branca com detalhes azuis da Grécia, os girassóis da Toscana, os balcões e arcos asiáticos, os azulejos da cultura árabe, aqui você pode encontrar diversas sugestões para te auxiliar na criação do seu jardim mediterrâneo!