Vermelho na decoração da casa

Utilizar as quatro paredes de um cômodo em vermelho pode ficar excessivo. Principalmente, se o ambiente não for muito amplo. Isso pode dar a impressão de que o ambiente é menor ainda do que ele realmente é. No entanto, optar por pintar apenas uma parede, uma coluna da sala ou algo como meia parede, o efeito será igualmente sedutor, criando um novo ponto de charme no ambiente.

O uso do vermelho na decoração pode funcionar de forma elegante ao ser misturado com preto e matizes clássicos como o marrom ou variações de laranja. Por isso, antes de aplicar a cor vermelha dentro de portas, saiba que tipo de ambiente pretende conseguir com a utilização deste tom.