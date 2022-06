Presença verde

Assuntos como sustentabilidade e cuidados ecológicos nunca antes foram tão abordados como hoje em dia. Não à toa, estamos vivendo um momento em que todo cuidado que podemos tomar com o presente e o futuro do planeta é pouco. Além do alto crescimento populacional, muitas empresas simplesmente foram irresponsáveis com os danos que causarem ao nosso querido planeta. Talvez estejamos entrando em uma era verde, em que as pessoas despertem para a consciência coletiva e possam contribuir de forma mais ativa com esses cuidados.

Justamente por isso, queremos homenagear hoje essa cor que representa a natureza em sua mais bela e pura forma: o verde! Ao aplicá-la na decoração de um espaço, não apenas através de objetos decorativos, mas também através de elementos vivos, como plantas e flores, estamos trazendo sutilmente boas energias para dentro de nossa casa. Segundo algumas correntes, a cor verde significa esperança, liberdade, saúde e vitalidade.

E isso resume muito do que todos nós queremos, não apenas para nós mesmos e para nossa família, mas também para o planeta como um todo. Selecionamos algumas fotos que marcam a presença dessa cor dentro da decoração de espaços. Inspire-se e faça o mesmo na sua casa!