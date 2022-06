Ideias para o uso de pisos de madeira

Para quem aprecia a sensação de caminhar descalço pela casa, não há material mais agradável para repousar os pés do que sobre a superfície rugosa e suave da madeira. A textura e a qualidade estética única da madeira a certificam como material de excelência na criação de ambientes confortáveis e aconchegantes. Portanto, quem valoriza em uma moradia o conforto, a sustentabilidade e o retorno à essência do habitar, na convivência com a natureza, também encontra neste material natural a solução mais coerente e eficiente, já que a madeira é um material inesgotável, se considerada unicamente sua procedência de áreas de reflorestamento, e sua produção requer baixo consumo energético. Além da durabilidade e resistência, a madeira também permite sua renovação, devido ao desgaste decorrente do uso e do tempo, podendo sua superfície ser restaurada e sua aparência recuperada.

Neste artigo, selecionamos as melhores ideias de pisos de madeira, aplicados em diversos ambientes e combinados com tipos variados de mobiliários, com as quais esperamos auxiliá-lo na escolha do piso de madeira, para sua casa adquirir o conforto e a qualidade estética desejados.