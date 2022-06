Jardim zen: lugar de meditação e contemplação

O Japão é um país de uma cultura milenar admirável e por vezes enigmática, pois nem sempre seus princípios e valores nos são compreensíveis. No Brasil, que abriga a maior comunidade japonesa fora do Japão, convivemos há mais de 100 anos com a comunidade japonesa, cujos alguns hábitos e valores têm contribuído para o enriquecimento de nossa cultura. O jardim seco de pedra japonês, conhecido no ocidente como jardim zen, é um elemento importante da cultura zen japonesa, que só recentemente tem sido difundido na arquitetura ocidental e seduzido mais adeptos.

O jardim zen representa de forma abstrata a essência da natureza e do universo e sua função é servir de espaço de meditação e contemplação. Nos seus elementos mínimos é possível reconhecermos o sentido da vida. Esta compreensão do sentido da vida é que nos traz a calma e a paz de espírito. No ocidente, o jardim zen tem sofrido adaptações e incorporado novos elementos, mas sem perder sua função tradicional e primordial de inspirar a reflexão e a contemplação.

A criação de um jardim zen não demanda muito espaço. O fundamental é compreender a sua essência e o papel de cada um de seus elementos. Neste artigo auxiliamos você a compreender estes espaços e exibimos projetos que servirão de inspiração para você criar seu próprio jardim zen.